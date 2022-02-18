Управление данными россиян хотят упростить до одного клика

Россияне смогут в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые давали финансовым организациям, пишут «Известия». ЦБ обсуждает с рынком запуск «платформы согласий», которая должна обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовым организациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна. Об этом сообщили в регуляторе. Ассоциация ФинТех проводит опрос участников финансового рынка на тему целесообразности создания платформы коммерческих согласий. Участие в обсуждении принимают Газпромбанк, МКБ, ВТБ, ПСБ, сообщили их представители, готовы это сделать в «Сбере». В ВТБ отметили, что уже направили свои предложения в ЦБ.

Сегодня у потребителей есть сложности с управлением согласиями: например, не всегда удается запомнить, кому, когда и на что давалось разрешение, при этом отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить эту информацию. Кроме того, часто отозвать согласие можно только лично в отделении финансовой организации, заявили в ЦБ. Платформа позволит упростить процесс предоставления данных из разных финансовых организаций с разрешения гражданина и управлять этими согласиями по аналогии с тем, как это происходит в «Цифровом профиле».

Сейчас, как правило, для отзыва согласия клиенту необходимо лично обращаться в отделение банка, пояснила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. По ее словам, обсуждаемая платформа будет удобной для пользователя: через нее можно будет отслеживать все компании, которым он давал разрешения на обработку данных, а при необходимости — отозвать их дистанционно. При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например возвращает кредит, отметила Алексюк. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе, пояснила она.

В Газпромбанке отметили, что в рамках платформы коммерческих согласий могут рассматриваться любые данные, которые пользователи предоставляют коммерческим организациям: согласие на получение продукта или услуги, доступ к сведениям с рекламными целями, биометрические и паспортные данные, любые виды личной информации. На формирование методологической основы для платформы коммерческих согласий может уйти один-два года, еще столько же — потребоваться на ее разработку, спрогнозировал директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его ожиданиям, сервис может появиться в течение трех — пяти лет.