Участники финансового рынка раскритиковали законопроект по ужесточению расчета ПСК

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму заключение на законопроект, предполагающий ужесточение расчета полной стоимости кредита (ПСК), пишет «Коммерсант». Такие меры могут привести к дополнительной нагрузке на капитал банков и сокращению предложения кредитов, считают в НСФР.

С 1 января 2022 года действуют новые надбавки к коэффициентам риска, в частности для потребительских кредитов с ПСК от 30% до 35% установлена надбавка в размере 2,7, а свыше 35% — 5. По словам главы НСФР Андрея Емелина, для установления коэффициентов риска будут учитываться средние арифметические значения, что приведет к общесистемному росту ПСК и искусственному созданию условий для применения повышенных коэффициентов риска к данной категории активов всех розничных банков. Расчет диапазона значений ПСК особенно заметно отразится на сегменте кредитных карт, говорится в заключении НСФР.

Разброс ПСК будет от 0,0% (если заемщик погашает в отчетный период всю сумму задолженности) до 3—4% за месяц (при снятии денег с кредитной карты в банкомате). Но более 90% держателей кредитных карт крупных банков «ни разу не совершали операций по снятию наличных с использованием кредитной карты», отмечают в НСФР, то есть ни максимальная, ни минимальная ПСК не будет отражать реальных расходов ее держателя. По словам Емелина, ПСК для кредитов на рефинансирование будет считаться по максимальному значению, как для нецелевого использования, и их выдача станет невыгодной.

У банков есть две мотивации для того, чтобы вводить различные дополнительные услуги при выдаче кредитов, отмечают эксперты. Первая связана с возможными изменениями внешних условий: может поменяться учетная ставка, вырасти инфляция, измениться текущее качество заемщика, есть риск быстрого возврата кредита, когда проценты за период кредитования не компенсируют стоимость привлечения клиента, пояснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Вторая мотивация — необходимость конкурировать с коллегами, у которых более дешевые ресурсы или выше эффективность. По словам Достова, развитием идеи ужесточения расчета ПСК могло бы стать введение стандартных паспортов кредитов с фиксированными параметрами и запретом для банков взимать какие-либо дополнительные платежи.