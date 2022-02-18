Подорожанию полиса ОСАГО за повторные нарушения мешает недостаток персональных данных

Норма о подорожании ОСАГО для злостных нарушителей правил дорожного движения, вступившая в силу в августе 2020 года, так и не заработала, признали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пишет «Коммерсант». За полтора года не удалось наладить передачу данных из ГИБДД в РСА о 100 тыс. водителей, полис для которых мог стать втрое дороже.

О проблеме применения норм закона «Об ОСАГО» рассказал в четверг исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, выступая на заседании Совета по правам человека при президенте. 24 августа 2020 года вступила в силу поправка, позволяющая страховщикам повышать тариф ОСАГО при наличии повторных в течение года грубых нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд на встречку, превышение скорости более чем на 60 км/ч и т. д.). Законодательство предусматривает, что такой порядок применяется, если нарушения зафиксированы инспектором, а не дорожными камерами. Таких нарушителей, по оценкам РСА, около 100 тыс. человек. Повышающий коэффициент при расчете стоимости полиса для них может достигать 2,8 от базового.

По словам Уфимцева, наладить соответствующий обмен данными между РСА и ГИБДД так и не удалось. Он отметил, что злостные нарушители платят за ОСАГО на равных с законопослушными водителями, хотя это могло бы стать «сдерживающим фактором». Перед МВД сейчас стоит «много задач в части автоматизации», предположил он, поэтому необходимый инструмент еще не разработан. Сложность и в том, что иногда граждане, которых привлекают за «повторность», в суде обжалуют постановления и эти решения также нужно отслеживать, заметил представитель РСА.

Начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГИБДД Андрей Клименко, выступая в СПЧ, подтвердил, что «законодательные основания» применения повышенных конфидентов есть. «Вопрос — в получении этих сведений, он в информационной плоскости, — заметил он. — В наших базах есть все злостные нарушители, мы готовы предоставить данные коллегам».

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Почему так не происходит, представитель ГИБДД не уточнил. В полис ОСАГО вписываются лишь Ф. И. О. и номер водительских прав, пояснил знакомый с ситуацией источник, но применять коэффициент на основе только этих данных нельзя: встречаются полные тезки, номера документов в разных регионах также могут повторяться. Чтобы исключить ошибочное повышение цены полиса, говорит собеседник, нужны паспортные данные и год рождения, но они в ОСАГО не указываются. РСА обращался в Банк России с предложением включить в полис дополнительные графы, но регулятор эту идею отверг. ГИБДД, в свою очередь, нужно дополнительное время для разработки сервиса по проверке нарушителей.

Заявления страховщиков и Госавтоинспекции прозвучали на фоне призыва президента России Владимира Путина повышать «культуру поведения на дорогах», формируя в обществе «неприятия безответственного и хамского поведения на дорогах».

Глава государства говорил об этом вчера, выступая на расширенной коллегии МВД России. Путин заметил, что критика в отношении подразделений ГИБДД «традиционная, вечная»: «Но будем объективно оценивать эту работу — все-таки порядка стало больше». Кроме того, с декабря 2021 года по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в парламенте действует рабочая группа по введению штрафов за «опасное вождение» и по ужесточению санкций для злостных нарушителей (законопроект должны представить в ближайшее время).