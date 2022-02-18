​РСА продолжает производить компвыплаты по ОСАГО за «АСКО-Страхование»

Агентство по страхованию вкладов заявило об отсутствии признаков банкротства у компании «АСКО-Страхование», у которой в пятницу были отозваны страховые лицензии. В связи с этим Российский союз автостраховщиков обращает внимание автовладельцев, что союз по-прежнему осуществляет компенсационные выплаты по договорам ОСАГО оставшейся без лицензий компании.

Как уточняет РСА, впоследствии средства компфондов РСА, потраченные на осуществление компенсационных выплат за ПАО «АСКО-Страхование», будут восполнены из средств данной компании.

«Ответственность автовладельцев, которые приобрели полис ОСАГО в страховой компании «АСКО-Страхование» до 2 декабря 2021 года включительно, является застрахованной, а полисы ОСАГО — действующими. Расторгать их или заключать новые договоры ОСАГО в других компаниях не нужно. При этом следует учитывать, что вносить изменения в договоры ОСАГО, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 3 декабря 2021 года невозможно», — предупредили в РСА.

В случае если такой автовладелец стал виновником ДТП, а страховая выплата потерпевшему не может быть осуществлена в связи с отзывом у этого страховщика лицензии, то выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в страховой компании с действующей лицензией, должен обращаться за выплатой в «свою» страховую компанию в рамках прямого возмещения убытков (в случае если в ДТП не был причинен вред жизни или здоровью граждан). Если же обратиться по ПВУ невозможно или договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен со страховой компанией, лишившейся лицензии, или отсутствует, то такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, а также необходимых документов представлен на сайте РСА. При этом потерпевшие в ДТП, ответственность которых по ОСАГО застрахована в компании с действующей лицензией, а ответственность виновника ДТП — в компании «АСКО-Страхование», должны обращаться за выплатой к «своему» страховщику.

РСА напоминает, что договоры ОСАГО, заключенные от имени ПАО «АСКО-Страхование» (в том числе в электронном виде) 3 декабря 2021 года и позднее, являются недействительными. Заключение договоров ОСАГО компанией «АСКО-Страхование» в электронном виде и на бланках начиная с 3 декабря преследуется по закону.