​Группа ПСБ закрыла сделку по приобретению НПФ «Гефест»

Группа ПСБ закрыла сделку по приобретению 100% негосударственного пенсионного фонда «Гефест» у АО «ОМК-Сервис». Сделка совершена на рыночных условиях, сообщили в Промсвязьбанке.



В настоящее время фонд предоставляет полный спектр услуг по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению для розничных клиентов, сотрудников предприятий в составе ОМК, a в дальнейшем — и для клиентов ПСБ.

«Приобретение НПФ «Гефест» стало логичным шагом в реализации стратегии ПСБ по диверсификации бизнеса. Также оно позволит расширить комплексное обслуживание и продуктовое предложение банка: частные клиенты смогут приобрести пенсионные продукты в отделениях ПСБ, а современные корпоративные пенсионные программы позволят клиентам — юридическим лицам оптимизировать расходы на социальную поддержку своих сотрудников», — говорится в релизе.

Как уточняется, активы НПФ представлены ценными бумагами компаний первого эшелона, и ПСБ продолжит реализовывать сбалансированную инвестиционную стратегию, направленную на дальнейшее повышение доходности пенсионных средств на счетах клиентов.

Как сообщал ранее «Коммерсант», НПФ «Гефест» входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тыс. клиентов имели в нем 3,6 млрд рублей пенсионных накоплений, на 5,9 тыс. участников программ НПО приходилось 500 млн рублей пенсионных резервов. Единственным бенефициаром фонда через компанию «ОМК-Сервис» являлся Анатолий Седых.

