Рост ставок по вкладам замедляется, москвичи все меньше хотят вкладываться в недвижимость. Обзор Банки.ру

📰 Рост ставок по вкладам продолжает замедляться, отмечают «Ведомости». Доходность по депозитам продолжает расти, но на прошлой неделе ее динамика оказалась минимальной с момента повышения ключевой ставки Банком России 25 октября до 21%. Пика ставки по вкладам достигнут в декабре 2024-го — январе 2025 года после высоковероятного повышения ключевой ставки Банком России на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, говорят эксперты. Максимальные ставки по вкладам при этом могут превысить 24% годовых. Затем наиболее вероятен период стабильности ставок, после чего летом — осенью 2025 года они начнут снижаться вместе с ключевой ставкой.

📰 Падение рынка акций обусловлено высокими ставками, которые привели к перетоку средств в оказавшиеся более доходными консервативные инструменты, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью РБК. По его словам, это в том числе депозиты. «Мы примерно оцениваем, что во втором квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в третьем квартале — 16%», — привел данные он. Кроме того, инвесторы стали более консервативно оценивать развитие бизнеса части компаний, предположил Чистюхин.

📰 Темпы роста вкладов в 2023 и 2024 годах самые высокие с 2010-го, обратил внимание гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в интервью «Коммерсанту». По итогам августа этого года объем вкладов физических лиц, без ИП, превысил 50 трлн рублей. Этому способствовали рост доходов населения, социальные и бюджетные выплаты государства и, как отмечает Мельников, существенный рост доходности по вкладам. По его оценкам, прирост средств населения по итогам 2024 года составит около 25%, увеличившись на 11 трлн рублей, до 56 трлн рублей.

📰 Доля москвичей, считающих недвижимость лучшим способом сохранения средств, снизилась, обращает внимание Forbes. Уровень обеспокоенности москвичей экономической ситуацией в стране вырос на 3 п. п. за последние полгода и вернулся к показателям 2023 года — 44%. Увеличилась доля тех, кто пересматривает крупные финансовые решения и покупки — 42% опрошенных не готовы к значительным инвестициям в ближайшее время. За полгода доля людей, выбирающих для сохранения средств рублевый вклад в банке, выросла на 1 п. п. — до 40%. При этом число тех, кто хочет сохранить средства через покупку недвижимости, сократилось на 3 п. п. — до 36%.

📰 Клиентам банков могут предоставить доступ к информации о дроперах, пишут «Ведомости». Клиенты банков, пострадавшие от действий дроперов (мошенники-посредники, обналичивающие украденные деньги), самостоятельно смогут получить данные о них для обращения в суд. Сейчас банки не могут предоставить пострадавшему клиенту данные дропера, для того чтобы жертва могла обратиться в суд с Ф. И. О. и местом регистрации мошенника. Еще одной мерой борьбы с мошенничеством может стать создание базы биометрических образцов (слепков голосов) мошенников для борьбы с киберпреступниками.

📰 В октябре банки вынуждены были увеличить долю одобренных заявок по кредитам наличными до 42% — максимального значения за год, сообщает «Коммерсант». Однако фактическая выдача сокращается пятый месяц подряд, объемы находятся на двухлетних минимумах. Граждане не торопятся брать кредиты, полная стоимость которых уже перевалила за 30% годовых. В этих условиях банки делают ставку на проверенных клиентов, что и позволяет им демонстрировать высокий процент одобренных заявок на получение заемных средств.

📰 В России хотят на уровне закона разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО, рассказывают «Известия». Письмо с таким предложением Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам. В Кабмине уже поручили профильным ведомствам проработать инициативу. В ЦБ и Минфине подчеркнули, что важно не допустить снижения безопасности на дорогах и качества ремонта. В НИИ автотранспорта провели для этого исследование. Там рекомендовали разрешить восстановление б/у запчастями только для авто старше шести лет и ввести ограничение по ряду категорий машин и комплектующих.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.