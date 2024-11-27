В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока

Распространенные причины досрочного закрытия вклада — это необходимость крупных непредвиденных расходов, а также появление более выгодных предложений по депозитам, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для Банки.ру.

«При досрочном закрытии вклада, как правило, вкладчики теряют накопленные проценты», — предупредил эксперт.

При этом в случае досрочного закрытия вклада с целью переложить средства под более высокий процент, как объяснил Грицкевич, необходимо соотносить объем потери накопленных процентов с потенциальной выгодой от более высокой ставки.

«В условиях роста ключевой ставки можно открывать короткие вклады, например, на срок до шести месяцев, что в конечном итоге позволит нивелировать эффект упущенной выгоды», — заключил аналитик.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.