Рассказано, какие новые доплаты ждут пенсионеров с 2025 года

С 1 января 2025 года в силу вступят новые правила для пенсионных выплат. Банки.ру рассказывает, какие новые доплаты получат пенсионеры.

Так, с нового года пенсионеры, которым нужен уход, смогут получать компенсацию сразу на свои счета. Ранее выплаты назначали ухаживающим лицам, но теперь их будут начислять непосредственно пенсионерам. Выплаты будут назначаться автоматически пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, и людям с инвалидностью I группы. Размер выплаты составит 1200 рублей.

Также с 1 января расширится список получателей с правом на страховую пенсию по потере кормильца. Право на пенсию получат вдовы и вдовцы военнослужащих, которые воспитывают их детей.

С 1 января вырастут страховые пенсии по старости. Их проиндексируют на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции. Выплаты увеличатся как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Впрочем, эта индексация может стать не единственной в 2025 году — в Соцфонде пообещали, что правительство назначит дополнительное повышение пенсий, если инфляция окажется выше прогнозируемого уровня в 7,3%.

Подробнее о каждой выплате и способе их получения читайте здесь.