Ингосстрах Банк обновляет программу лояльности и удваивает кэшбэк с подпиской

С 1 декабря 2024 года Ингосстрах Банк и «Инго Экосистема» от «Ингосстраха» улучшают условия программы лояльности «Инго Бонус» и расширяют преимущества подписки «Инго».

Одно из основных нововведений — держатели банковских карт смогут обменять бонусную валюту (ингорубли) на рубли.

«По опросам клиентов опция обмена баллов на рубли является одной из самых интересных. Механизм обмена будет внедряться поэтапно, и к 1 января все клиенты смогут им воспользоваться», — отметила Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.

Базовый кэшбэк в обновленной программе лояльности:

5% ингорублями по всем типам карт — в супермаркетах, категории месяца, на автозаправках, мойках, в шиномонтажах;

ингорублями по всем типам карт — в супермаркетах, категории месяца, на автозаправках, мойках, в шиномонтажах; 2,5% ингорублями по стандартной и 5% по премиальной карте — за оплату полисов «Ингосстраха»;

ингорублями по стандартной и по премиальной карте — за оплату полисов «Ингосстраха»; 1% ингорублями по стандартным и премиальным картам — на прочие покупки.

Подписка «Инго» теперь различается в зависимости от типа карты. По «ИнгоКарте» стандартной категории будет доступна подписка «Инго Плюс», а для держателей премиальных карт — подписка «Инго Премиум».

С подпиской «Инго кешбэк» удваивается:

10% ингорублями вместо 5% — в супермаркетах;

ингорублями вместо 5% — в супермаркетах; 10% ингорублями вместо 5% — в категории месяца;

ингорублями вместо 5% — в категории месяца; 10% ингорублями вместо 5% — за автозаправки, мойки, шиномонтаж;

ингорублями вместо 5% — за автозаправки, мойки, шиномонтаж; 5% ингорублями по стандартным картам и 10% по премиальным — за полисы «Ингосстраха».

По другим покупкам кэшбэк составит 1% при оплате стандартными картами и 2% премиальными.

«Рады сообщить, что востребованная категория “Супермаркеты” становится постоянной. А с подпиской "Инго" пользователям вместо 5% будет возвращаться 10% от суммы операции», — прокомментировала вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

Курс обмена бонусной валюты на деньги с подпиской тоже будет выгоднее: 1 ингорубль к 0,7 рубля (вместо 0,6 рубля без подписки) с любым типом подписки.

Кроме того, с подпиской «Инго» предоставляется скидка до 15% на услуги и лечение в сети клиник «Будь Здоров».

Дополнительный доход с подпиской

При подключении любой подписки к ставке накопительного счета «На завтра» добавляется 1% годовых.

По депозитам выплачивается дополнительный доход ингорублями:

0,5% годовых от суммы вкладов до 1 млн рублей при тратах по карте от 30 000 рублей в месяц;

от суммы вкладов до 1 млн рублей при тратах по карте от 30 000 рублей в месяц; 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн рублей при тратах по карте от 75 000 рублей в месяц.

С новыми правилами программы лояльности и подписки «Инго» можно ознакомиться на сайте Ингосстрах Банка.