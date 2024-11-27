Ренессанс Банк ввел новый срок с высокой доходностью по вкладам «Ренессанс Специальный онлайн» и «РенСтарт», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь клиентам доступен период размещения на 61 день при открытии вкладов через интернет- или мобильный банк.

По вкладу «Ренессанс Специальный онлайн» ставка на такой срок будет 21,5% годовых. Максимальная ставка внутри вклада в 23% годовых предусмотрена на срок 367 дней.

Вклад «РенСтарт» на 61 день возможно оформить под 22% годовых. Максимальная ставка по вкладу 23,5% годовых зафиксирована на сроке 367 дней.

Оба вклада также можно оформить на другие периоды — 91, 181, 367, 550, 1080 на сумму от 5000 рублей. Капитализация, пополнение или частичное снятие денег со счета по вкладам «Ренессанс Специальный онлайн» и «РенСтарт» не предусмотрены. Автопролонгация осуществляется на условиях вклада «Ренессанс Доходный онлайн». Досрочное расторжение договора вклада производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.