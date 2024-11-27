Пока ипотека дорогая: как сейчас покупают квартиры в новостройках

95% покупателей жилья, которые берут ипотеку на первичном рынке в Москве, используют программу «Семейная ипотека», и только 5% решаются на рыночную, подсчитали в «ИНКОМ-Недвижимости». Общая доля ипотечников в сегменте новостроек сократилась до 48% против 76% год назад. Клиентов, которые выбирают рассрочку платежа, стало больше в разы: их доля выросла с 5% в ноябре 2023 года до 40% в ноябре 2024-го.

Переориентироваться на маркетинговые предложения от застройщиков клиентов заставляют неподъемные ставки по ипотеке. Действенным инструментом продаж стала рассрочка платежа — в будущем покупатели с рассрочкой рассчитывают перейти на ипотеку по более низким ставкам, рассказал директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков. При этом увеличился период рассрочки. Если два-три года назад нужно было уговаривать застройщика продать квартиру в рассрочку на полгода, то сегодня есть возможность приобрести жилье и отсрочить платеж до 2030 года, отметил он.

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Стимулировать продажи прямым снижением цен девелоперы по-прежнему не планируют, считает Валерий Кочетков.

«Во-первых, девелоперы строят по уже утвержденной финансовой модели, а банкам, которые их финансируют, не нужны подешевевшие залоговые активы. Во-вторых, высокая ключевая ставка означает и дорогое проектное финансирование. В-третьих, себестоимость стройки не снижается, и общая инфляция и повышение зарплат также не дают ценам падать, поскольку наблюдается отток дешевой рабочей силы. Кроме того, в связи с уменьшением количества сделок объем нового строительства будет сокращаться, что со временем приведет к дефициту предложения, а дефицит никогда не способствует удешевлению», — пояснил он.

По мнению эксперта, коррекция стоимости возможна, только если застройщики удешевят сам продукт: к примеру, уберут всю отделку, откажутся от концепции «двор без машин», упростят входную группу и т. д. Но стратегия «шринкфляции» способна привести к потере части потенциальных покупателей, уточняет он.

Быстрой коррекции цен на жилье ожидать не стоит, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. У многих застройщиков сформировался достаточный запас капитала, чтобы не переходить к резкому снижению цен. Тем более что высокая ключевая ставка непосредственно влияет на стоимость проектного финансирования, которая является одним из факторов, учитываемых девелоперами в своих моделях ценообразования, поясняет она. В целом по рынку аналитик ожидает постепенного перехода к стагнации цен, не исключая их роста в отдельных локациях.

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