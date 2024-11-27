В АСВ объяснили рекордные темпы вложений россиян во вклады

Темпы роста вкладов в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими с 2010-го, заявил гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в интервью «Коммерсанту».

«По итогам августа этого года объем вкладов физических лиц, без ИП, превысил 50 триллионов рублей. Этому способствовали рост доходов населения, социальные и бюджетные выплаты государства и, безусловно, существенный рост доходности по вкладам», — сказал он.

Прирост средств населения по итогам 2024 года, по прогнозам АСВ, составит около 25%, увеличившись на 11 трлн рублей, до 56 трлн рублей.

«А общий рост подлежащих страхованию вкладов, включая средства ИП, юрлиц и счета эскроу, достигнет 27%, увеличившись на 16 триллионов рублей, до 76 триллионов рублец», — добавил Мельников.

Он также напомнил, что планируется увеличение страховки по долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам: до 2 млн рублей по вкладам от трех лет и по сберегательным сертификатам сроком на один — три года.

«Еще более высокий уровень защиты — в 2,8 миллиона рублей — предусмотрен по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от трех лет», — отметил глава АСВ.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

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