Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты

В октябре банки одобрили 42% заявок россиян на получения потребительских кредитов — это максимальный показатель с октября 2023 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро, которые приводит «Коммерсант». Последние девять месяцев показатель варьировался в диапазоне 33–38%. При этом выдачи снижаются пятый месяц подряд. В октябре российские банки выдали россиянам 2,11 млн потребительских кредитов — на 20,3% меньше, чем месяцем ранее, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Снизился и объем выданных кредитов — 320,8 млрд рублей против 426,8 млрд рублей в сентябре. За месяц снижение составило 24,8%.

Рост уровня одобрений связан с переориентацией банков на работу с более качественными заемщиками, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, это клиенты с «открытого» рынка, у которых на выплату кредитов уходит не более трети дохода, а также действующая клиентская база банков. При этом интерес к кредитованию со стороны россиян снижается из-за сохраняющейся на запредельных уровнях стоимости кредитования, указывает Солдатенкова. По ее данным, за 25 дней ноября по отношению к аналогичному периоду октября число оставленных пользователями Банки.ру заявок на получение кредита наличными снизилось на 22%, в октябре по отношению к сентябрю уровень снижения составил 7%.

«На наш взгляд, в краткосрочной перспективе спрос на кредиты продолжит сжиматься – прежде всего, по причине заградительных ставок и действующих регуляторных ограничений. В нашем базовом прогнозе радикально изменить ситуацию не сможет и традиционно пиковый в плане кредитов декабрь», - прогнозирует эксперт.

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