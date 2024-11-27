ЦБ снова поднимет ключевую ставку в декабре: что будет с вкладами

На заседании в декабре Банк России может продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Текущий уровень ставок способствует росту интереса к консервативным инструментам, таким как вклады, облигации и фонды денежного рынка, говорит эксперт. По его словам, вложения в эти инструменты могут принести хорошую доходность благодаря высоким ставкам в экономике.

Кроме того, как отметил Зварич, данные инструменты несут на себе меньше рисков, чем, например, вложения в акции. При этом вклады продолжают оставаться самым простым и понятным инструментом для граждан, что делает его наиболее популярным.

«На наш взгляд, на заседании в декабре регулятор может продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. При этом вы видим два основных сценария — подъем ставки на 100 или 200 б. п. Риски повышения ставки до 24% могут быть обусловлены ситуацией с инфляцией, которая, несмотря на высокие ставки, не демонстрирует тренда на снижение, и инфляционными ожиданиями, которые продолжают оставаться на повышенных уровнях», — пояснил эксперт.

При этом, добавил аналитик, в случае подъема ставки на 100 б. п. регулятор может дать рынку умеренно жесткий сигнал, тогда как при подъеме на 200 б. п. сигнал, скорее всего, будет нейтральным.

«Отметим, что, на наш взгляд, в текущий момент банки уже заложили в процентную политику повышение ставки до 23%. В случае данного решения регулятора мы не ожидаем существенного изменения ставок по депозитам. При этом подъем регулятором ставки до 24% может способствовать дальнейшему улучшению условий по вкладам — в среднем ставки могут вырасти на 0,4–0,7 п. п.», — заключил аналитик.

Прочитать прогнозы других аналитиков по решению ЦБ и влиянию ставки на вклады, можно здесь.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.