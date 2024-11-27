В России предложили ввести еще одну льготную ипотеку

В российских регионах с оттоком кадров нужно ввести льготную ипотеку для молодежи, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Целесообразно в регионах с оттоком кадров предусмотреть льготные ипотечные программы для молодежи. При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, 10 лет)», — сказал он «Газете.ру».

По мнению экономиста, такая программа могла бы решить сразу несколько проблем: удовлетворить потребность молодых людей в жилье и предотвратить отток кадров из регионов. Кроме того, льготная ипотека станет драйвером развития рынка недвижимости там, где сейчас строительство идет медленными темпами.

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Балынин подчеркнул, что разница между рыночной и льготной ставкой компенсируется за счет средств федерального бюджета, поэтому по мере снижения рыночных ставок можно обсудить и конкретные параметры такой ипотеки.

Новые программы льготной ипотеки должны разрабатываться совместно с региональными органами власти и крупнейшими предприятиями, чтобы в них можно было интегрировать систему жилищных вкладов с софинансированием части депозита на первоначальный взнос от работодателя или государства, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ранее в Совете Федерации анонсировали появление следующим летом льготной ипотечной программы для учителей, врачей и других категорий госслужащих.

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