Курс доллара на Forex превысил 110 рублей

Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей, курс евро преодолел отметку в 115 рублей, курс доллара — в 110 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Евро пересек новый психологически важный рубеж в 13:30 мск, доллар — в 14:00 мск.

За сутки американская валюта выросла на пять рублей — вчера доллар достигал отметки 105 рублей.

В последний раз курс обеих валют достигал таких отметок в марте 2022 года. Тогда же они взбирались до исторического максимума — 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Напомним, что из-за санкций евро и доллар больше не торгуются на Мосбирже. Прекращение торгов привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Для тех, кто предпочитает хранить сбережения в рублях, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил подборку самых прибыльных вкладов.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: