Пенсионеры стали размещать в 10 раз больше денег на вклады

Пенсионеры стали в 10 раз больше средств размещать во вклады, показал анализ Почта Банка по открытым пенсионным вкладам за период январь — октябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средний размер депозита, по данным Почта Банка, вырос на 13% и составляет 556 тысяч рублей, срок уменьшился с 275 до 181 дня.

Такая статистика связана с тем, что пенсионеры привыкли откладывать сбережения и делают это с помощью простых и понятных инструментов. Кроме того, для них банки предлагают специальные условия — в частности, повышенную процентную ставку, возможность получения процентов ежемесячно и другие.

«Кроме того, ставки растут, и сейчас они на пиковых значениях при сроке размещения на шесть или девять месяцев, что делает классические продукты для сбережений особенно востребованными», — отмечают в банке.

Чаще всего пенсионный депозит, как следует из статистики банка, открывали женщины. Как правило, они формируют финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Также в их планах — оказывать поддержку своим детям в крупных покупках.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.