Четыре ситуации, когда ФНС заинтересуется зарубежными доходами

Доходы из-за рубежа часто воспринимаются как зона, которую сложно отследить российским налоговым органам. Однако обмен информацией между странами, автоматизация процессов и растущее внимание к международным операциям делают уклонение от уплаты налогов практически невозможным. Рассмотрим четыре ситуации, в которых ФНС может заинтересоваться вашими зарубежными доходами, и как избежать проблем.

Доход от аренды недвижимости за границей

Если вы сдаете недвижимость за границей, обязательно учитывайте правила налогообложения обеих стран.

✉ Например, Сергей купил квартиру-студию в Турции и сдавал ее в аренду без уплаты налогов. Его доходы от аренды попали в поле зрения ФНС после обмена данными с турецкими органами. В результате ему доначислили налог в России за незадекларированные доходы.

Зарплата от иностранной компании

Удаленная работа на зарубежного работодателя также требует декларирования.

✉ Анастасия из Москвы получала доход от иностранной IT-компании, где уже удерживались налоги. Она полагала, что в России платить ничего не нужно. Однако позже ФНС выставила ей счет на 468 тысяч рублей, включающий недоимку и пени. Ситуации можно было избежать, если бы она подала декларацию и воспользовалась соглашением об избежании двойного налогообложения.

Нарушение лимитов по зарубежным счетам

Даже небольшие суммы на счетах за границей могут привлечь внимание налоговых органов, если из-за изменения курса валют их рублевый эквивалент превысит допустимые лимиты.

✉ Фрилансер не отчитался о своем брокерском счете в 7000 долларов, так как считал его незначительным. Однако рост курса доллара привел к превышению лимита в 600 тысяч рублей, что вызвало требование от ФНС и штрафы.

Игнорирование сроков подачи декларации

Своевременная подача декларации — обязательное условие для всех налоговых резидентов России. Например,

✉ Сергей из Санкт-Петербурга не подал форму 3-НДФЛ за свои зарубежные доходы, так как не знал о таких обязательствах. В результате он столкнулся с доначислением налога в размере 410 тысяч рублей, включая пени. Знание сроков и корректное оформление декларации могли бы избавить его от неприятностей.

ФНС активно отслеживает зарубежные доходы россиян, используя современные технологии и международные соглашения. Чтобы избежать штрафов и доначислений, важно соблюдать три правила:

своевременно подавать декларации,

правильно учитывать зарубежные налоги,

быть в курсе лимитов по счетам.

Прозрачность и соблюдение законодательства помогут сохранить ваши финансы и нервы.