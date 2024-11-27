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Четыре ситуации, когда ФНС заинтересуется зарубежными доходами

Дата публикации: 27.11.2024 16:21
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Время прочтения: 1 минута
Четыре ситуации, когда ФНС заинтересуется зарубежными доходами
Источник
Banki.ru

Доходы из-за рубежа часто воспринимаются как зона, которую сложно отследить российским налоговым органам. Однако обмен информацией между странами, автоматизация процессов и растущее внимание к международным операциям делают уклонение от уплаты налогов практически невозможным. Рассмотрим четыре ситуации, в которых ФНС может заинтересоваться вашими зарубежными доходами, и как избежать проблем.

Доход от аренды недвижимости за границей

Если вы сдаете недвижимость за границей, обязательно учитывайте правила налогообложения обеих стран. 

Например, Сергей купил квартиру-студию в Турции и сдавал ее в аренду без уплаты налогов. Его доходы от аренды попали в поле зрения ФНС после обмена данными с турецкими органами. В результате ему доначислили налог в России за незадекларированные доходы.

Зарплата от иностранной компании

Удаленная работа на зарубежного работодателя также требует декларирования. 

Анастасия из Москвы получала доход от иностранной IT-компании, где уже удерживались налоги. Она полагала, что в России платить ничего не нужно. Однако позже ФНС выставила ей счет на 468 тысяч рублей, включающий недоимку и пени. Ситуации можно было избежать, если бы она подала декларацию и воспользовалась соглашением об избежании двойного налогообложения.

Нарушение лимитов по зарубежным счетам

Даже небольшие суммы на счетах за границей могут привлечь внимание налоговых органов, если из-за изменения курса валют их рублевый эквивалент превысит допустимые лимиты. 

Фрилансер не отчитался о своем брокерском счете в 7000 долларов, так как считал его незначительным. Однако рост курса доллара привел к превышению лимита в 600 тысяч рублей, что вызвало требование от ФНС и штрафы.

Игнорирование сроков подачи декларации

Своевременная подача декларации — обязательное условие для всех налоговых резидентов России. Например, 

Сергей из Санкт-Петербурга не подал форму 3-НДФЛ за свои зарубежные доходы, так как не знал о таких обязательствах. В результате он столкнулся с доначислением налога в размере 410 тысяч рублей, включая пени. Знание сроков и корректное оформление декларации могли бы избавить его от неприятностей.

ФНС активно отслеживает зарубежные доходы россиян, используя современные технологии и международные соглашения. Чтобы избежать штрафов и доначислений, важно соблюдать три правила: 

  • своевременно подавать декларации, 
  • правильно учитывать зарубежные налоги,
  • быть в курсе лимитов по счетам. 

Прозрачность и соблюдение законодательства помогут сохранить ваши финансы и нервы.

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