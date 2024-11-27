Банки «растягивают» сроки автокредитов

Средний срок автокредитов, выданных банками в октябре 2024 года на новые автомобили и машины с пробегом, составил 5,57 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,9% (или на пять месяцев), следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Несмотря на то, что средний чек автокредита в последние месяцы немного снижается, он все равно остается достаточно внушительным, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, увеличение сроков автокредитов делает их более доступными за счет сокращения размеров ежемесячных платежей. Ведь чем длиннее кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика.

При выборе срока кредита руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рекомендует опираться на свои финансовые возможности. «Чем меньше срок вашего автокредита, тем меньше будет итоговая переплата по нему, но при этом ежемесячный платеж будет выше. Выбирайте комфортные для вас параметры кредита. Помните, что ссуду всегда можно частично или полностью погасить досрочно, и размер платежа или срок кредита (в зависимости от выбранного вами варианта) будет уменьшаться», — говорит эксперт.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля:

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) – отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, то шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков: