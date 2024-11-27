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В Госдуме предупредили россиян о новом виде обмана

Дата публикации: 27.11.2024 16:31
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Время прочтения: 2 минуты
В Госдуме предупредили россиян о новом виде обмана
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мошенники стали использовать фейковые мобильные приложения, чтобы похищать деньги россиян, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Сначала мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками различных организаций — например, энергосбытовой компании, банка, социальной службы или мобильного оператора. Человека убеждают в том, что появились проблемы.

«Чтобы "решить" эти проблемы, они предлагают установить специальное приложение, которое на самом деле является вредоносной программой», — сказала Лантратова РИА Новости.

Например, аферисты могут представиться мобильным оператором и предложить смену тарифа. Однако их цель — заставить человека установить вредоносную программу.

«»После установки этого приложения злоумышленники получают полный контроль над вашим смартфоном. Это означает, что они смогут перехватывать СМС-сообщения, отслеживать ваше местоположение и, самое главное, красть деньги прямо со счетов. 

Что еще хуже, теперь им нет необходимости запрашивать у вас пароли или коды подтверждения», — предупредила Лантратова.

Получив контроль над устройством, аферисты переводят деньги на счет человека в другом банке, а затем перенаправляют их на счета третьих лиц. Связаться с полицией человек также не может.

Лантратова дала несколько советов по безопасности:

  • Не устанавливайте на смартфон приложения от неизвестных лиц.
  • Перепроверяйте информацию, самостоятельно позвонив в организацию по официальному номеру телефона.
  • Отключайтесь от Интернета при малейших подозрениях на вмешательство в работу устройства.
  • Если вы уже стали жертвой мошенников, необходимо заблокировать сим-карту и банковские карты, связаться с банком и правоохранительными органами.  
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