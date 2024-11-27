В Госдуме предупредили россиян о новом виде обмана

Мошенники стали использовать фейковые мобильные приложения, чтобы похищать деньги россиян, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Сначала мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками различных организаций — например, энергосбытовой компании, банка, социальной службы или мобильного оператора. Человека убеждают в том, что появились проблемы.

«Чтобы "решить" эти проблемы, они предлагают установить специальное приложение, которое на самом деле является вредоносной программой», — сказала Лантратова РИА Новости.

Например, аферисты могут представиться мобильным оператором и предложить смену тарифа. Однако их цель — заставить человека установить вредоносную программу.

«»После установки этого приложения злоумышленники получают полный контроль над вашим смартфоном. Это означает, что они смогут перехватывать СМС-сообщения, отслеживать ваше местоположение и, самое главное, красть деньги прямо со счетов.

Что еще хуже, теперь им нет необходимости запрашивать у вас пароли или коды подтверждения», — предупредила Лантратова.

Получив контроль над устройством, аферисты переводят деньги на счет человека в другом банке, а затем перенаправляют их на счета третьих лиц. Связаться с полицией человек также не может.

Лантратова дала несколько советов по безопасности: