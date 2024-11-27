Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков взлетела до нового рекорда

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во вторую декаду ноября установила очередной исторический рекорд. Как следует из данных мониторинга Банка России, ставка взлетела до уровня 21,56%.

До этого в первую декаду ноября ставка составила 20,91%, в третью декаду октября — 20,17%, а во вторую декаду октября — 19,66%. Рост ставок по депозитам в банках продолжился после повышения Банком России ключевой ставки до 21% на заседании совета директоров 25 октября.

При этом средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения в первой декаде ноября составили: на срок до 90 дней — 18,97%, от 91 дня до 180 дней — 20,68%, от 181 дня до одного года — 21,30%, на срок свыше одного года — 19,99%.

Максимальная ставка достигала предыдущего пикового за всю историю наблюдений уровня 20,51% в первой декаде марта 2022 года после февральского резкого повышения Центробанком ключевой ставки с 9,5% до рекордных 20% годовых. Затем она последовательно снижалась, а с сентября 2023-го снова перешла к постепенному росту.

Средняя максимальная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка. В топ-десятку банков по вкладам сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. В списке периодически бывают изменения.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. На последнем заседании 28 октября регулятор повысил ключевую ставку до 21%.

Шестимесячные депозиты выступают одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к депозитам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них:

«МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк

«ВТБ вклад на 370 дней», ВТБ

«В плюсе с Привилегиями «Плюс», Газпромбанк

«Доход», Уралсиб

«МТС Вклад (для новых клиентов)», МТС Банк