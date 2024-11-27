Обвал рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 28 ноября

ЦБ установил официальные курсы валют на 28 ноября. Рубль еще больше ускорил падение к американской и европейской валютам.

Курс доллара вырос на 2,9500 рубля, составив 108,0104 рубля (105,0604 рубля на 27 ноября).

Курс евро поднялся на 2,6004 рубля и составил 113,0947 рубля (предыдущее значение — 110,4943 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.