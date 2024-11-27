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Обвал рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 28 ноября

Дата публикации: 27.11.2024 19:18
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Обвал рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 28 ноября
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 28 ноября. Рубль еще больше ускорил падение к американской и европейской валютам.

Курс доллара вырос на 2,9500 рубля, составив 108,0104 рубля (105,0604 рубля на 27 ноября).

Курс евро поднялся на 2,6004 рубля и составил 113,0947 рубля (предыдущее значение — 110,4943 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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