В Санкт-Петербурге ввели туристический налог

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило туристический налог, сообщил 78.ru. Он вводится взамен действующего в городе курортного сбора.

В отличие от курортного сбора, который был фиксированным и составлял 100 рублей с человека в сутки, сумма выплат по туристическому налогу будет привязана к стоимости проживания, но составлять не менее 100 рублей в сутки. При этом ставки налога будут постепенно увеличиваться. В 2025 году он составит 1%, в 2026 году с 1 апреля по 30 сентября – 2%, в 2027 году с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря – 1,5%, 3% – с 1 апреля по 30 сентября.

Некоторые льготные категории от уплаты туристического налога будут освобождены.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают получить от уплаты туристического налога в 2025 году порядка 1 млрд рублей.

МПКАрт 2.0