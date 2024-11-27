Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на содержание животных

Более половины пользователей Банки.ру – 54% – имеют домашних животных. Эксперты финансового маркетплейса провели исследование, выяснив, в какие суммы сегодня обходится содержание «братьев наших меньших».

Чаще всего пользователи Банки.ру заводят кошек — они есть у 77% ответивших. На втором месте по частоте оказались собаки – 44%. Далее с большим отрывом идут менее распространенные животные: птицы, грызуны, рыбки и рептилии. Нередко респонденты считают домашними любимцами и сельскохозяйственных животных: их часто указывали в качестве варианта «Другое» (3%). При этом часть россиян содержат нескольких животных.

Ровно половина респондентов тратит на содержание своих питомцев от 1000 до 5000 рублей в месяц, еще 19% — менее 1000 рублей. У 14% ответивших траты составляют от 5000 до 10 000 рублей, у 4% — более 10 000 рублей. 12% владельцев не отслеживают траты.

«Учитывая рост стоимости содержания домашних животных, сэкономить на нем можно с помощью кэшбэка в категории «Домашние животные» или предложений партнеров банка, среди которых могут быть зоомагазины и ветеринарные клиники», — рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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