АО СК «РСХБ-Страхование» расширяет линейку страховых продуктов на Банки.ру.

Полисы ипотечного страхования могут оформить заемщики ипотечных продуктов не только Россельхозбанка, но и других банков.

К ключевым преимуществам программы ипотечного страхования относится мгновенное согласование страховых сумм до 35 млн рублей. В части имущества страхование распространяется на квартиры и загородные дома, являющиеся залоговыми объектами по ипотеке. При этом клиентам не нужно проводить оценку или осмотр недвижимости с годом постройки после 1961 года. Такой упрощенный порядок оформления страховки применяется как для квартир, так и для домов, в том числе деревянных.

В части личного страхования заемщикам в возрасте до 65 лет не требуется проходить медицинское обследование или предоставлять какие-либо медицинские документы.