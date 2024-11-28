Дойдет ли курс доллара до 120 рублей, крупнейшие банки ждут рекорды по депозитам. Обзор Банки.ру

📰 Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию, разбираются «Ведомости». Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Впрочем, эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням. У Банка России практически не остается вариантов, кроме как пойти на новое повышение ключевой ставки до 23%, иначе избыточная денежная масса уйдет на потребление и валютный рынок, и тогда инфляция в стране может значительно ускориться, говорят аналитики.

📰 Кто в России получает выгоду от девальвации рубля, выясняет Forbes. Нынешний курс доллара сильно выше установленного (95 рублей за доллар) для максимальной ставки курсовой пошлины в 7%, поэтому текущее ослабление рубля помогает ее нивелировать для компаний, которые эту пошлину платят. Вне зависимости от вида вывозимого сырья, для экспортеров ослабевший рубль снижает большую часть издержек, включающих себестоимость, погрузку и доставку до порта, которые рассчитываются в рублях.

📰 Слабость рубля объясняется дефицитом валюты из-за американских санкций, которые усложнили возможность экспортеров по репатриации выручки, объясняет «Коммерсант». Участники рынка отмечают и высокую активность спекулянтов, которые оживились после заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров. В сложившихся условиях участники рынка не исключают дальнейшую фрагментацию рынка и сохранение высокой волатильности на валютном рынке. Опрошенные аналитики не исключают того, что внебиржевой курс доллара может вернуться в диапазон 115–120 рублей за доллар.

📰 Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть лет, сообщают «Ведомости». По оценкам «Дом.РФ», выдачи составят 3,5–4 трлн рублей, при этом еще недавно в госкомпании ожидали их на уровне 4–4,5 трлн рублей. В ВТБ прогнозируют очередную нехватку лимитов по госпрограммам, что станет еще одним сдерживающим фактором и причиной дальнейшего сокращения продаж. Но основное давление на рынок в 2025 году будет оказывать стоимость кредитных средств, считают в госбанке. С учетом сигналов ЦБ по динамике ключевой ставки с большой долей вероятности дорогой ипотека будет весь следующий год.

📰 В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров — Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка — остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн рублей, обращает внимание «Коммерсант». Участники рынка прогнозируют до конца года новые рекорды из-за высоких ставок, которые стимулируют граждан перекладывать на депозиты средства из других инвестиционных инструментов. Банкам высокие ставки по вкладам при замедлении кредитования грозят снижением маржи и прибыли в будущем году.

📰 Зарплаты россиян стали расти после спада в конце лета, рассказывают «Ведомости». Номинальная зарплата россиян в III квартале составила 83 891 рубль. Сумма на 3% ниже той, что была зафиксирована по итогам II квартала (86 495 рублей), но по сравнению с итоговыми подсчетами за I квартал (80 582 рублей) — на 4% выше. Рост в годовом выражении составил 17,8%, причем реальная зарплата за то же время увеличилась только на 8,1%. Самой высокооплачиваемой сферой стала деятельность воздушного и космического транспорта, где средняя номинальная зарплата составила 194 695 рублей.

📰 Банки перестали корректировать лимиты по ранее выданным кредитным картам, сообщает «Коммерсант». Так, из 47,1 млн держателей кредитных карт лишь 2,7% получили увеличение лимита от банка-кредитора и 0,8% — уменьшение. Для сравнения: с апреля по сентябрь доля тех, кому банки увеличили лимиты по кредиткам, держалась на уровне 25%. Это следствие ужесточившегося регулирования ЦБ для сегмента, роста ставок и снижения интереса самих россиян к продукту. Выдачи кредитных карт снижаются быстрыми темпами уже два месяца подряд, и рынок ожидает дальнейшего падения в декабре.

📰 Размер кредитов по семейной ипотеке предлагают увеличить, пишут «Известия». Обращение с такой просьбой на имя главы Кабмина Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ее размер предлагают повысить с 12 млн до 18 млн рублей, а в остальных регионах — с 6 млн до 9 млн. В ОНФ, «Деловой России» и «ДОМ.РФ» инициативу поддерживают — рыночная стоимость не соответствует лимитам. При этом эксперты считают, что увеличение размера льготного кредита может привести к новому росту цен на новостройки.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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