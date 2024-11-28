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Дойдет ли курс доллара до 120 рублей, крупнейшие банки ждут рекорды по депозитам. Обзор Банки.ру

Дата публикации: 28.11.2024 08:40
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Время прочтения: 4 минуты
Дойдет ли курс доллара до 120 рублей, крупнейшие банки ждут рекорды по депозитам. Обзор Банки.ру
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

📰 Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию, разбираются «Ведомости». Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Впрочем, эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням. У Банка России практически не остается вариантов, кроме как пойти на новое повышение ключевой ставки до 23%, иначе избыточная денежная масса уйдет на потребление и валютный рынок, и тогда инфляция в стране может значительно ускориться, говорят аналитики.

📰 Кто в России получает выгоду от девальвации рубля, выясняет Forbes. Нынешний курс доллара сильно выше установленного (95 рублей за доллар) для максимальной ставки курсовой пошлины в 7%, поэтому текущее ослабление рубля помогает ее нивелировать для компаний, которые эту пошлину платят. Вне зависимости от вида вывозимого сырья, для экспортеров ослабевший рубль снижает большую часть издержек, включающих себестоимость, погрузку и доставку до порта, которые рассчитываются в рублях.

📰 Слабость рубля объясняется дефицитом валюты из-за американских санкций, которые усложнили возможность экспортеров по репатриации выручки, объясняет «Коммерсант». Участники рынка отмечают и высокую активность спекулянтов, которые оживились после заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров. В сложившихся условиях участники рынка не исключают дальнейшую фрагментацию рынка и сохранение высокой волатильности на валютном рынке. Опрошенные аналитики не исключают того, что внебиржевой курс доллара может вернуться в диапазон 115–120 рублей за доллар.

📰 Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть лет, сообщают «Ведомости». По оценкам «Дом.РФ», выдачи составят 3,5–4 трлн рублей, при этом еще недавно в госкомпании ожидали их на уровне 4–4,5 трлн рублей. В ВТБ прогнозируют очередную нехватку лимитов по госпрограммам, что станет еще одним сдерживающим фактором и причиной дальнейшего сокращения продаж. Но основное давление на рынок в 2025 году будет оказывать стоимость кредитных средств, считают в госбанке. С учетом сигналов ЦБ по динамике ключевой ставки с большой долей вероятности дорогой ипотека будет весь следующий год.

📰 В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров — Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка — остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн рублей, обращает внимание «Коммерсант». Участники рынка прогнозируют до конца года новые рекорды из-за высоких ставок, которые стимулируют граждан перекладывать на депозиты средства из других инвестиционных инструментов. Банкам высокие ставки по вкладам при замедлении кредитования грозят снижением маржи и прибыли в будущем году.

📰 Зарплаты россиян стали расти после спада в конце лета, рассказывают «Ведомости». Номинальная зарплата россиян в III квартале составила 83 891 рубль. Сумма на 3% ниже той, что была зафиксирована по итогам II квартала (86 495 рублей), но по сравнению с итоговыми подсчетами за I квартал (80 582 рублей) — на 4% выше. Рост в годовом выражении составил 17,8%, причем реальная зарплата за то же время увеличилась только на 8,1%. Самой высокооплачиваемой сферой стала деятельность воздушного и космического транспорта, где средняя номинальная зарплата составила 194 695 рублей.

📰 Банки перестали корректировать лимиты по ранее выданным кредитным картам, сообщает «Коммерсант». Так, из 47,1 млн держателей кредитных карт лишь 2,7% получили увеличение лимита от банка-кредитора и 0,8% — уменьшение. Для сравнения: с апреля по сентябрь доля тех, кому банки увеличили лимиты по кредиткам, держалась на уровне 25%. Это следствие ужесточившегося регулирования ЦБ для сегмента, роста ставок и снижения интереса самих россиян к продукту. Выдачи кредитных карт снижаются быстрыми темпами уже два месяца подряд, и рынок ожидает дальнейшего падения в декабре.

📰 Размер кредитов по семейной ипотеке предлагают увеличить, пишут «Известия». Обращение с такой просьбой на имя главы Кабмина Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ее размер предлагают повысить с 12 млн до 18 млн рублей, а в остальных регионах — с 6 млн до 9 млн. В ОНФ, «Деловой России» и «ДОМ.РФ» инициативу поддерживают — рыночная стоимость не соответствует лимитам. При этом эксперты считают, что увеличение размера льготного кредита может привести к новому росту цен на новостройки.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

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