ВТБ назвал регионы с самыми низкими ценами на новые авто

Лидерами среди регионов с самыми низкими ценами на новые автомобили стали Поволжье, Северный Кавказ и Урал, выяснили эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Средневзвешенная стоимость (цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля) нового легкового автомобиля в России по итогам 10 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% — почти до 3 млн рублей.

Сильнее всего выросли цены на отечественные бренды — в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей, рост составил 12% год к году. Иномарки за это время подорожали только на 6% — с 3,5 млн до 3,7 млн рублей.

Самые низкие цены на новые автомобили по регионам:

Поволжский федеральный округ – 2,5 млн рублей.

Северный Кавказ — 2,7 млн рублей.

Урал — чуть выше 2,7 млн рублей.

При этом, как отмечают эксперты, на Северном Кавказе за 10 месяцев зафиксирован самый высокий рост продаж новых автомобилей — более чем в два раза.

Самые высокие цены на новые автомобили по регионам:

Дальний Восток — 4,1 млн рублей.

Центральный федеральный округ — 3,3 млн рублей.

Северо-Западный федеральный округ — около 3,2 млн рублей.

В ВТБ не ждут снижения стоимости новых машин. Как отмечают в банке, на динамику цен будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля:

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, то шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

* Предложение актуально на дату публикации материала.