В Почта Банке объяснили, когда стоит досрочно снять деньги с вклада

Чтобы принять решение о досрочном снятии денег с депозита, необходимо тщательно изучить его условия, рассказали Банки.ру в пресс-службе Почта Банка.

«Если договор предусматривает досрочное изъятие средств, то это может быть выгодным, так как позволит сохранить не только сбережения, но и часть накопленных процентов», — объяснили в кредитной организации.

Однако если капитализация процентов проходит в конце срока вклада, то в банке рекомендуют оценить величину упущенного дохода от закрытия действующего вклада и потенциального дохода по новому.

«Учитывая разницу в сроках и волатильность рынка, снимать деньги с депозита не всегда нецелесообразно. При наличии свободных средств стоит обратить внимание на средне- и долгосрочные вклады, которые позволят зафиксировать высокую доходность и при этом не зависеть от потенциального снижения ставок по вкладам в будущем вслед за ключевой», — посоветовали вкладчикам.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.