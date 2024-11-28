Сбербанк подсчитал среднюю зарплату россиян

Доходы россиян за девять месяцев 2024 года в среднем выросли на 13,3%, средняя зарплата достигла 83,2 тысячи рублей, показало исследование «СберАналитики» (результаты есть у Банки.ру).

Больше всего с начала года заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тысячи рублей. На втором месте оказалась Курганская область (рост — 21,9%, до 66 тысяч рублей). Третью строчку заняла Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тысячи рублей).

Также в десятку регионов, где зарплаты растут быстрее, чем в целом по стране, вошли:

Челябинская область (70,8 тысячи рублей);

Тульская область (72,4 тысячи);

Костромская область (56,8 тысячи);

Астраханская область (61,1 тысячи);

Пензенская область (60,3 тысячи);

Удмуртия (66,4 тысячи);

Марий Эл (61,3 тысячи).

Что касается роста зарплат по отраслям, быстрее всего доходы росли у работников обрабатывающей промышленности (+27,1%) и торговли (+25,3). На третьем месте оказалась сфера ЖКХ, где зарплаты увеличились на 21,3%.