«Сомнений практически нет»: ЦБ допускает очередное повышение ставки в декабре

Банк России допускает очередное повышение ключевой ставки в декабре и не исключает выхода инфляции по итогам 2024 года за границы прогноза в 8,5%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8—8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», — заявил Тремасов (цитата по «Интерфаксу»).

Хотя сильного отклонения от прогноза, по словам Тремасова, не ожидается, он добавил, что это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и ситуация является «абсолютно недопустимой».

В этой ситуации ЦБ намерен «предпринять все возможное», чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели. По прогнозу регулятора, к концу 2025 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5—5%, в 2026 году — 4%.

Для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — заключил Тремасов.

Сейчас ключевая ставка составляет 21%. Следующее заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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