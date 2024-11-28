Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для краткосрочного вложения на один месяц по вкладу предлагается максимальная ставка – 24,5% годовых. При оформлении вклада на три и шесть месяцев ставка составит 24% годовых, на один год – 23,5%, годовых, на два и три года – 21% годовых.

Вклад «Пенсионный особый» открывается в офисе банка клиентам, оформившим заявление на перевод пенсии в БСПБ в течение 30 дней.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.