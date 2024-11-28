Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»

Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент банка может получить кэшбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Принять участие в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Банка Уралсиб. Для этого в срок с 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении «Уралсиб Онлайн». В феврале мы случайным образом выберем 10 победителей, которые получат кэшбэк в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кэшбэка на одного победителя ­– 120 000 рублей.

Акция проводится с 28 ноября 2024-го до 28 февраля 2025 года включительно. Кэшбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до 28 февраля 2025 года включительно.

Подробнее об условиях можно узнать на странице Акции.