В ВТБ предсказали, как ЦБ повысит ключевую ставку в декабре

Банк России поднимет ключевую ставку на заседании в декабре до 23% и будет сохранять ее на этом уровне на протяжении всего 2025 года, прогнозирует первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы прогнозируем повышение [ставки] в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов (цитата по ТАСС).

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сегодня также заявил, что Банк России допускает очередное повышение ключевой ставки в декабре и не исключает выхода инфляции по итогам 2024 года за границы прогноза в 8,5%.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.