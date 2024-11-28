Аналитики оценили вероятность подъема курса доллара до 120 рублей

Внебиржевой курс доллара может вернуться в диапазон 115–120 рублей, считают опрошенные «Коммерсантом» аналитики.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 ноября, составляет 108,0104 рубля (прежнее значение – 105,0604 рубля). Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Обвал курса во многом связан с новыми санкциями США против российских банков — прежде всего, против Газпромбанка, через который осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа.

«В результате введенных санкций были разрушены каналы поступления в российскую систему долларовой и евровой ликвидности», — объясняет управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Несмотря на то, что сейчас конец ноября и экспортеры должны продавать валюту для уплаты налогов, этого не происходит — им стало сложнее ввозить валюту в страну, добавляет зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В результате на рынке сложился дефицит предложения валют при сохраняющемся спросе на них со стороны импортеров, а также возросшей спекулятивной активности локальных участников рынка.

ЦБ уже сообщил, что прекращает осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России. По мнению экспертов, в качестве одной из мер демотивации спроса на валюту может стать повышение требований Минфина по обязательной репатриации валюты экспортерами в Россию и ее продаже.

Однако в сложившихся условиях участники рынка не исключают дальнейшую фрагментацию рынка и сохранение высокой волатильности.