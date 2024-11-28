Банк ДОМ.РФ и EVRAZ STEEL BOX создадут совместные решения для поддержки компаний сферы складской недвижимости

Банк ДОМ.РФ и российский поставщик полнокомплектных промышленных и коммерческих быстровозводимых зданий EVRAZ STEEL BOX подписали соглашение о сотрудничестве в ходе форума «Склады России: итоги года» 28 ноября. Подписи на документе поставили директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк и генеральный директор ООО «ЕВРАЗ СТИЛ БОКС» Леонид Лазуткин.

Стороны договорились развивать совместные продукты и сервисы для повышения доступности финансирования для компаний малого и среднего бизнеса в сфере складской недвижимости. Это придаст импульс развитию данного сегмента рынка, позволит существенно расширить количество предложений в условиях определенного дефицита складских помещений.

«Спрос на аренду складских помещений существенно превышает предложение: в крупных городах в этом сегменте остаются свободными единичные лоты, что оказывает определенное давление на ставки аренды. В этих условиях многие предприятия предпочитают приобретать помещения в собственность. Наше сотрудничество с разработчиком и поставщиком быстровозводимых складов позволит обеспечить необходимые площади и предложить клиентам малого и среднего бизнеса эффективные финансовые решения для достижения их бизнес-задач», — прокомментировала директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

«Быстровозводимые склады и ангары — оптимальное решение для современного бизнеса. Такие здания устанавливаются в кратчайшие сроки и не требуют проведения сложных строительных работ. Ангары изготавливают из легких металлических конструкций — это позволяет значительно снизить затраты на строительство и эксплуатацию. Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ открывает новые возможности для клиентов EVRAZ STEEL BOX, которые смогут получить более выгодные финансовые условия для строительства как быстровозводимых складов и ангаров, так и других видов промышленных и коммерческих зданий и сооружений на металлокаркасе», — отметил генеральный директор компании EVRAZ STEEL BOX Леонид Лазуткин.

Форум «Склады России: итоги года» проходит 28 ноября в Москве. В нем принимают участие представители 40 городов и трех стран (Россия, Беларусь, Казахстан). Основными темами форума стали вопросы развития новых технологий при проектировании и строительстве складов, а также возможности снижения операционных издержек в работе складских комплексов.