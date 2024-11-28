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Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом» до 23,4%

Дата публикации: 28.11.2024 15:28
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Время прочтения: 1 минута
Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом» до 23,4%
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ с 28 ноября повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» на всех сроках размещения до одного года. Максимальная ставка по вкладу доступна на годовом сроке — 23,4%.

С учетом повышения доходность при размещении от 1 млн рублей без опций пополнения и снятия при условии выплаты процентов в конце срока составит:

  • 3 месяца — 22,4%;
  • 6 месяцев — 23,3%;
  • 9 месяцев — 23,3%;
  • 1 год — 23,4%.

Максимальные ставки доступны как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по оплате картами или максимальной сумме, а их размер фиксируется на весь срок депозитного договора.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие депозитов, пополнение, а также снятие средств. 

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

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