Набиуллина анонсировала голосование за символ новой банкноты в 1000 рублей

Народное онлайн-голосование за выбор символа для новой банкноты номиналом 1000 рублей стартует 29 ноября и продлится до 12 декабря, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Проголосовать можно будет на сайте ЦБ .

«Я хочу объявить дату голосования. Оно стартует завтра, 29 ноября, в 10:00. Голосование будет проходить при поддержке Национального центра "Россия" и продлится до 12 декабря. Я уверена, что за это время все желающие точно успеют отдать свой голос», — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров регулятора. Купюру должны показать во второй половине 2025 года.

Для голосования были отобраны 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа. Дизайн купюры уже представляли в 2023 году, она была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Тогда в соцсетях обратили внимание на отсутствие креста на изображении здания церкви, ЦБ заявил, что доработает дизайн.