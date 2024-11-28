Международные резервы РФ начали восстанавливаться после резкого сокращения в течение предыдущих двух недель. Их объем на 22 ноября составил 614,2 млрд долларов против 611,6 млрд долларов на 15 ноября 2024 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

За неделю российские резервы выросли на 2,6 млрд долларов, или на 0,4%. Как говорится в комментарии ЦБ, рост произошел «за счет положительной переоценки». Неделей ранее было зафиксировано снижение международных резервов РФ на 9,2 млрд долларов.

За 2023 год международные резервы РФ выросли на 21,8 млрд долларов, за 2022-й — сократились на 48,6 млрд долларов. По итогам 2021 года произошел прирост на 34,9 млрд долларов. За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов после роста на 85,9 млрд в 2019-м. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — 643,2 млрд долларов.

Более половины российских резервов сейчас заморожено в связи с санкциями (около 300 млрд долларов, по оценке ЦБ). А персональные «резервы» можно надежно хранить на банковском вкладе. Трехмесячные депозиты продолжают оставаться самыми популярными у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к депозитам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них:

«Выгодный старт», банк «Санкт-Петербург»

«Урожайный на 91 день», Ак Барс Банк

«МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк (МКБ)

«ВТБ вклад» ВТБ

«В плюсе с Привилегиями "Плюс"» Газпромбанк