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Объяснено, что произойдет при дальнейшем росте курса доллара

Дата публикации: 28.11.2024 16:27
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Время прочтения: 1 минута
Объяснено, что произойдет при дальнейшем росте курса доллара
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик Банки.ру
Источник
Banki.ru

До конца года доллар может закрепиться в диапазоне 105–110 рублей, прогнозирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При дальнейшем ослаблении рубля возможно введение сдерживающих мер.

«Если смотреть на динамику рубля, то можно отметить, что последнее время он находится под давлением и демонстрирует ослабление. Здесь сказывается и геополитический фактор, и динамика рынка энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent так и не удалось закрепиться выше 75 долларов за баррель», — обращает внимание эксперт. 

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Кроме того, Зварич отмечает, что налоговый период, в рамках которого растет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, оказывает лишь сдерживающее влияние на ослабление рубля — данного фактора оказывается недостаточно для перелома нисходящего тренда. 

«В сложившихся обстоятельствах есть риски сохранения давления на национальную валюту до конца года. Это может позволить доллару закрепиться в диапазоне 105–110 рублей, а юаню — в коридоре 14,5–15 рублей», — прогнозирует аналитик. 

При этом эксперт добавляет, что в случае дальнейшего ослабления национальной валюты возможно введение сдерживающих мер, например ужесточения требований по продаже валютной выручки для экспортеров.

Узнать прогнозы других экспертов по курсу доллара можно здесь.

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