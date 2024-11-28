Повода для паники нет. Путин сделал заявление о ситуации с рублем

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление относительно курса российской валюты. «Поводов для паники нет», — заверил глава государства, который пребывает на саммите ОДКБ в Казахстане.

По словам Путина, на курс российской валюты влияет целый ряд факторов. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — заявил президент.

Также Путин отметил, что прогноз Банка России об уровне инфляции 8,5% по итогам текущего года является реальным. И пояснил, что у ЦБ есть ряд инструментов для замедления инфляции, при этом лишь одним из них является ключевая ставка.

Одним из инструментов сбережения средств в условиях высокой инфляции остаются банковские депозиты. Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

