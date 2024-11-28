Мобильный оператор МТС запустил продажу виртуальных сим-карт для зарубежных поездок для путешественников с предоплаченным пакетом Интернета от местных операторов более 200 стран и регионов мира. Карту можно установить на смартфоны и планшеты, поддерживающие технологию eSIM, сообщила пресс-служба МТС.

Активация карты осуществляется с помощью QR-кода, который приходит на электронную почту. Интернет начинает работать автоматически по приезде в другую страну.

В компании привели некоторые расценки на Интернет. Например, 1 ГБ трафика в Турции стоит 100 рублей, а пакет из 20 ГБ — 1200 рублей.

«Больше не нужно искать салоны местных сотовых операторов, разбираться в новых тарифах, обо всем можно позаботиться перед поездкой. Сервисом могут воспользоваться абоненты любого оператора сотовой связи», — пояснил вице-президент МТС Кирилл Пальчун.

eSIM — одноразовая виртуальная сим-карта со сроком действия от семи до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа. Стоимость фиксированная — зависит от срока действия и объема трафика.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляются повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

«СберКарта Тревел» от Сбербанка

Умная карта «Мир» с опцией «Газпромбанк — Travel» от Газпромбанка

Карта «#МожноВСЁ» с опцией «Travel-Бонус» от Росбанка

Карта Alfa Travel от Альфа-Банка

Карта All Airlines от Т-Банка





МПКАрт 2.0