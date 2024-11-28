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Обвал рубля продолжается. ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября

Дата публикации: 28.11.2024 17:39
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Обвал рубля продолжается. ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября. Стремительное падение рубля к американской и европейской валютам продолжается.

Курс доллара вырос на 1,5678 рубля, составив 109,5782 рубля (108,0104 рубля на 28 ноября).

Курс евро поднялся на 3,0463 рубля и составил 116,1410 рубля (предыдущее значение — 113,0947 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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