Обвал рубля продолжается. ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября

ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября. Стремительное падение рубля к американской и европейской валютам продолжается.

Курс доллара вырос на 1,5678 рубля, составив 109,5782 рубля (108,0104 рубля на 28 ноября).

Курс евро поднялся на 3,0463 рубля и составил 116,1410 рубля (предыдущее значение — 113,0947 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.