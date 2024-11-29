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Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 29 ноября

Дата публикации: 29.11.2024 06:00
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Время прочтения: 1 минута
Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 29 ноября
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 ноября 2024 года, составляет 109,5782 рубля (прежнее значение — 108,0104 рубля), официальный курс евро — 116,1410 рубля (предыдущий показатель — 113,0947 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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