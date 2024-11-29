Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 29 ноября

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 ноября 2024 года, составляет 109,5782 рубля (прежнее значение — 108,0104 рубля), официальный курс евро — 116,1410 рубля (предыдущий показатель — 113,0947 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.