Эксперты выяснили, какие есть ограничения по выдаче кредитных карт молодым россиянам

Оформить кредит в России можно с 18 лет — с этого возраста гражданин начинает нести юридическую и финансовую ответственность. Однако при оформлении кредитной карты молодому клиенту в банке могут предъявить дополнительные требования. В публикации Банки.ру эксперты выяснили, какие существуют ограничения.

«При одобрении любого кредитного продукта, в том числе кредитной карты, банк должен убедиться, что клиент сможет обслуживать долг и вернуть его полностью. У совсем молодых людей может не быть постоянного источника дохода, который позволит возвращать задолженность по кредитке, поэтому нередко банки выдают такие карты с 20–21 года. В этом возрасте у многих появляется работа, что повышает надежность клиента в глазах банка», — поясняет аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

В 18 лет получить кредитную карту тоже можно, однако кредитный лимит по ней будет небольшим, предупреждает эксперт. В будущем, когда появится (или увеличится) гарантированный доход, банк может увеличить лимит.

Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина подготовила подборку кредитных карт, которые можно оформить с 18 лет.



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