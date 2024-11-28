ВТБ запустил карту для геймеров

ВТБ запустил дебетовую карту с лимитированным дизайном, разработанную специально для киберспортсменов и клиентов, увлекающихся играми. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Пользователи получат повышенный кэшбэк на популярные категории и приветственный бонус в виде игровой валюты Standoff 2. Ожидается, что за период проведения турниров Standoff, где ВТБ выступает спонсором, карту оформят более 70 тысяч клиентов.

Выпуск и обслуживание карты для клиентов ВТБ бесплатные. Помимо уникального дизайна со световым эффектом, новые клиенты смогут получать повышенный кэшбэк в категории «Цифровые сервисы». Также при оформлении карты поклонники игры Standoff 2 получат приветственный бонус — 1000 единиц игровой валюты.

Геймерская карта доступна детям от шести лет, она оформляется как дополнительная и привязывается к родительскому счету. С 14 лет ребенку можно открыть отдельный счет и оформить именную карту.

«Аудитория геймеров растет с каждым годом: по открытым данным, в видеоигры ежедневно играют более половины россиян. Банки, реагируя на эту тенденцию, создают специальные предложения для геймеров, которые дают возможности не только управлять деньгами, но и получать дополнительные привилегии, такие как кэшбэк или скидки на популярные товары. Это позволяет клиентам дополнительно "прокачать" свои финансовые навыки, а банкам — завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения», — отметил старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Дебетовая карта — самый популярный способ безналичной оплаты у россиян. Вместе с тем с каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):

Карта Black от Т-Банка

«СберКарта» от Сбербанка

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

Дебетовая «Альфа-Карта» от Альфа-Банка

МПКАрт 2.0



