Почта России начала осуществлять переводы еще в пять стран, включая Евросоюз

Почта России начала осуществлять переводы еще в пять стран, включая два государства Евросоюза. Благодаря присоединению к международной платежной системе KWIKPAY, россияне могут получить переводы из Израиля, Греции, Кипра, Турции и Узбекистана.

Из-за рубежа перевод можно отправить более чем из 900 точек в указанных странах по номеру телефона, карты или счета. Денежные средства станут доступны для получения в любом из 30 тысяч почтовых отделений в России сразу же после отправки. Максимальная сумма перевода — 300 000 рублей.

Переводить средства можно и в обратном направлении: из России — в указанные страны. За рубежом средства можно получить в отделениях платежной системы KWIKPAY в той валюте, которая доступна в выбранной точке получения.

«Мы стремимся сделать финансовые услуги доступными для всех клиентов, предлагая новые удобные способы перевода денежных средств. Подключение почтовых отделений к платежной системе KWIKPAY значительно упрощает получение средств из-за рубежа», — пояснил директор по развитию цифровых продуктов Почты России Антон Нечаев.

На сегодняшний день клиенты Почты России могут перевести денежные средства в 17 стран мира: Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Израиль, Кипр и Грецию. Воспользоваться услугой можно как в любом из 30 тысяч почтовых отделений, так и в мобильном приложении.

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