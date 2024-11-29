Спрогнозирован новый уровень ключевой ставки на фоне обвала рубля

Банк России на ближайшем заседании 20 декабря может поднять ключевую ставку до 25%. Такой прогноз дала РБК главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, повышение ставки до 23% ожидалось при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, но сейчас рост цен движется к уровню 10%. Вторая причина возможного более резкого подъема ставки – дешевеющий рубль. 27 ноября доллар поднялся на международном рынке Forex выше 114 рублей, но уже на следующий день курс американской валюты снизился до 107,5 рубля. По мнению Орловой, ставка 25% станет фактором стабилизации валютного рынка.

Ключевая ставка 25% «вполне может быть», соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он отмечает, что ослабление рубля может усилить рост инфляции.

Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг не исключает, что модели расчета могут обосновать рост ставки до 25%, однако сам он склоняется к тому, что ЦБ в декабре поднимет ее до 22%, а в I квартале 2025 года – до 23%. Он считает, что инфляция будет оставаться на уровне 9–10% до лета следующего года, и при таком уровне роста цен регулятор не станет снижать ставку.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич рассматривает два основных сценария — подъем ставки до 22% и 23% годовых. Он также не исключает вариант с повышением ставки до 24%. Такой риск может быть обусловлен ускорением инфляции и инфляционными ожиданиями, которые продолжают оставаться на повышенных уровнях.

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