Россияне выберут символ купюры 1000 рублей, штрафы для водителей повысят в два раза. Обзор Банки.ру

📰 Старт народного голосования по выбору объектов для оборотной стороны модернизированной купюры в 1000 рублей анонсировал Центробанк, напоминают «Известия». В шорт-лист вошли 25 символов Приволжского округа. «Банкнотный» плебисцит начнется в 10 утра 29 ноября и продлится до 12 декабря, когда и подведут итоги. Осенью прошлого года ЦБ уже торжественно презентовал новую купюру, а через пару дней отозвал, поскольку изображение на оборотной стороне вызвало большой общественный резонанс.

📰 Штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза, обращает внимание «Коммерсант». Это следует из поправок к КоАП, которые правительство внесло в Госдуму. Однако если брать во внимание и заложенное в проекте изменение механизма оплаты постановлений с 50-процентной скидкой, то готовиться надо к более серьезному взвинчиванию санкций — в 2,25 раза. Самым чувствительным для водительского сообщества, очевидно, станет повышение санкции за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 рублей.

📰 Автомобилистам, пострадавшим по вине водителей, не имеющих полиса ОСАГО, не придется самостоятельно требовать компенсации за разбитую машину, рассказывают «Известия». В такой ситуации возмещать ущерб будет Российский союз автостраховщиков. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение правительства. Эксперты и участники рынка неоднозначно оценивают предложение депутатов. Это предложение увеличит финансовую нагрузку на водителей, но при этом не заставит оформлять полисы тех, кто ездит без них.

📰 Банк «Точка» купил сервис облачной кассы Digitalkassa, рассказывают «Ведомости». Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам источника, близкого к сторонам сделки, ее сумма составила около 250 млн рублей. Облачная касса — это сервис, который позволяет арендовать кассу в дата-центре, подключаться к ней через Интернет и выдавать чеки без физического кассового аппарата на месте. Стартап предоставляет предпринимателям сервис под ключ, где уже интегрированы платежные системы, сервисы рассрочек, платформы для создания сайтов.

📰 Банк России разработал обязательные нормативы для филиалов иностранных банков, с помощью которых планирует рассчитывать размер гарантийных депозитов и следить, чтобы они занимались только разрешенными видами деятельности, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что регулирование выглядит вполне либеральным и не будет препятствовать открытию иностранными банками филиалов. Однако они считают, что их следует подкорректировать с учетом ожидаемой деятельности таких финансовых организаций.

📰 Банк Barclays пытается перенести спор с ВЭБом в государственный суд Англии, сообщают «Ведомости». Крупный британский банк Barclays хочет перенести спор с российской госкорпорацией «ВЭБ.РФ» по поводу своего долга по валютным свопам из Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в государственный Высокий суд Англии и Уэльса. Barclays настаивает, что трибунал, уже сформированный LCIA, не имеет юрисдикции для рассмотрения спора с ВЭБом. Высокий суд счел себя компетентным, чтобы рассматривать этот вопрос, но само решение пока не вынес.