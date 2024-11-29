Названы профессии, которые могут исчезнуть уже в 2025 году

Экономическая нестабильность, цифровизация и сокращение расходов бизнеса продолжат влиять на российский рынок труда в 2025 году и приведут к волнам сокращений. В зоне риска окажутся пять профессий, рассказала «Газете.ру» HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Под угрозой исчезновения окажутся операторы call-центров и офисные администраторы. Первые – из-за активного внедрения голосовых помощников и чат-ботов, вторые – в результате перехода бизнеса на удаленную работу и цифровых инструментов управления, сообщила эксперт.

Продолжит снижаться потребность в транспортных логистах – уже сегодня крупные компании активно внедряют программные решения для минимизации человеческого фактора, отметила Зеленкова.

Рост онлайн-продаж через маркетплейсы и автоматизация процессов закупок постепенно вытесняют специалистов по продажам. По словам эксперта, сегодня при поиске лучшего предложения цифровые алгоритмы успешно заменяют личные контакты покупателя и продавца.

Под массовое сокращение также может попасть управленческий персонал, особенно управленцы среднего звена.

«Все больше внимания уделяется мобильности и самостоятельности команд, что снижает потребность в большом числе менеджеров среднего звена. Компании упрощают структуры, делегируя больше обязанностей линейным руководителям или распределяя ответственность между командами», — объяснила специалист.

И наконец, в зону риска попадают сотрудники печатных изданий и традиционных медиа – это происходит из-за снижения рекламных бюджетов и высокой конкуренции со стороны цифровых платформ. Экономия остается приоритетом, особенно в условиях кризиса, заключила Зеленкова.