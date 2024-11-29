Вкладчикам раскрыли тактику с «перекладыванием» накопительных счетов

Опытные вкладчики перекладывают деньги из банка в банк на накопительные счета по приветственной ставке, чтобы получить доход выше, — такая тактика может работать и с вкладами, отметил председатель правления Реалист Банка Владимир Эльманин в комментарии для Банки.ру.

В основном клиенты банков редко снимают деньги с депозитов досрочно, рассказал Эльманин — чаще всего это происходит, если срочно понадобилась сумма. При этом такие кейсы, по его словам, безусловно, есть. Если выплата процентов происходит ежеквартально, вклад можно закрыть через несколько месяцев, но в остальных случаях при досрочном снятии клиент теряет начисленные проценты.

«Когда банки меняют ставки по вкладам несколько раз в неделю, клиенту выгоднее закрыть вклад и положить свои деньги снова уже под более выгодную ставку. Нельзя сказать, что это происходит часто, но часть клиентов готова перекладывать деньги на более выгодных условиях вместе со сменой ставки», — отметил Эльманин.

Тем, кто хочет досрочно закрыть депозит, стоит помнить, что в основном пересчет процентов идет по ставке до востребования (+-0,01%), и клиент теряет проценты за тот срок, что деньги пролежали на счету.

«Редко, но бывают вклады с досрочным расторжением без потери процентов — клиент получит проценты за тот срок, который деньги пролежали на счету. Больше распространены вклады с досрочным расторжением по другой ставке, например ½ от ставки по вкладу, когда клиент получает лишь часть процентов», — сказал эксперт.

Если клиент не уверен, что его деньги пролежат какой-то срок на депозите и могут понадобиться в любой момент, эксперт советует выбрать накопительный счет.

«Опытные вкладчики перекладывают деньги из банка в банк на накопительные счета по приветственной ставке. Такая же тактика может работать и по вкладам, потому что на “новые деньги” процентная ставка всегда выше», — заключил Эльманин.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.